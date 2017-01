Mãe confessa ter matado filho de 17 anos e ateado fogo no corpo

O corpo do rapaz foi encontrado carbonizado perto da rodovia José Fregonese, em Cravinhos. Os autores do crime foram transferidos para a Cadeia Pública de Cajuru.

“Essa informação não é verdadeira, a gente nunca pegou ele com drogas. Essa é a primeira vez, através da mãe dele, que estamos sabendo disso, mas eu acho que isso aí é só pra afastar a investigação e eu acho que tem mais gente envolvida porque apenas uma pessoa não ia ser capaz de fazer o que fizeram com ele”, conclui.

“A relação deles tinha eventuais brigas. Ele era um rapaz que trabalhava, era educado, era um menino, mas estava na fase de trabalhador. Meu sobrinho falou que a mãe dele brigava muito com ele e já não estava contente na casa dele e por isso pegou as coisas dele e foi morar na minha casa”, explica o tio, segundo o G1.

A mãe alegou que o adolescente usava drogas e tinha a ameaçado de morte. Mas segundo informações do G1, o tio do jovem morto, Dario Rosa, disse que Tatiana não aceitava que o filho fosse homossexual.

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (11) uma mulher suspeita de matar e queimar o corpo do próprio filho, em Cravinhos (SP). Ela fez tudo com a ajuda do companheiro, que é padrasto da vítima. O casal confessou o crime, ocorrido em 29 de dezembro, segundo a Folha de S. Paulo. PUB

Ela agiu com a ajuda do companheiro, padrasto da vítima; casal confessou o crime

