Mãe dá à luz ao primeiro filho em embarcação no rio Arapiuns, no PA

Parto aconteceu na manhã deste domingo (18) e foi realizado por um enfermeiro do Samu. Mãe e filho foram levados para o Pronto Socorro de Santarém.

A notícia da chegada de um filho é sempre um momento especial, apesar das fortes dores e de grandes esforços feitos pela mãe até o nascimento da criança. Mas, e quando o bebê vem de surpresa? Enquanto seguia para Santarém, no oeste do Pará, a jovem Denise dos Santos, de 23 anos, deu à luz ao primeiro filho dentro de uma embarcação em pleno Rio Arapiuns. O nascimento aconteceu na manhã deste domingo (18) e o parto foi realizado por um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Denise contou à equipe de reportagem da TV Tapajós que ainda não tinha completado todo o período da gestação, mas começou a sentir contrações no sábado (17) e preferiu seguir para uma maternidade.

“Ele ia completar os nove meses em julho. Estou feliz da vida, o nome do bebê vai ser Jadson”, disse.

O parto foi feito próximo a comunidade Bacabalzinho, localizada na região do Rio Arapiuns. Segundo a acompanhante da jovem, Obenilda dos Santos, as dores foram se intensificando durante a noite e a irmã de Denise a chamou. “A enfermeira da comunidade já tinha falado para trazermos ela para Santarém porque já estava próximo do dia marcado e poderia ser parto de risco. O marido da irmã dela conseguiu um dinheirinho para a gente vir. Pegamos o barco que faz linha para Santarém e as dores começaram a ficar mais fortes”, ressaltou.

Para chegar a tempo na maternidade, os tripulantes acionaram a ambulacha (embarcação que faz atendimento de primeiros socorros nas comunidades ribeirinhas). Ao chegar no barco, a equipe percebeu que Denise estava no nível final do trabalho de parto. “Fomos acionados e fui examinar a paciente. No exame de toque eu vi que estava coroado, completo o colo. Então resolvi fazer na embarcação mesmo o parto porque se eu transportasse para a lancha ficaria mais complicado fazer os procedimentos”, contou o enfermeiro Itamar Aguiar.

Nas primeiras avaliações feitas pela equipe do Samu, o bebê aparentava estar saudável. Tanto a mãe quanto o filho foram encaminhados ao setor de obstetrícia do Pronto Socorro Municipal (PSM) para cuidados médicos.

Primeiro parto

Este não foi o primeiro parto que Itamar realizou nestas condições. No dia 5 de maio, o enfermeiro fez os procedimentos em uma maca de um posto médico na comunidade São Pedro, na região do Arapiuns. Como forma de agradecer ao profissional da saúde, a mãe decidiu dar ao filho recém-nascido o nome de Pedro Itamar.

