Mãe da apresentadora Xuxa, Dona Alda morre aos 81 anos

Alda, mãe da apresentadora Xuxa Meneghel, morreu aos 81 anos nesta terça-feira (8). A notícia foi confirmada pela empresária da apresentadora,Mônica Muniz.

A empresária de Xuxa disse apenas que dona Alda morreu por volta das 9h, em casa, e que não tinha “laudo médico, nem informações adicionais”.

Xuxa chegou a usar as redes sociais para pedir orações de seus fãs e seguidores para a mãe, que já estava muito debilitada. Dona Alda sofria de Mal de Parkinson há mais de 10 anos.

(Com informações do UOL)

