Mãe de bebê que foi achada com braço quebrado em Acará vai ao hospital

Bebê foi transferida à Santa Casa de Misericórdia (Foto:Reprodução)

Segundo o Secretário de Saúde do município, a mulher alegou sofrer de “lapsos de memória”

A mãe da recém-nascida que foi encontrada com um braço quebrado em Acará, na manhã desta quarta-feira (10) foi ao hospital do município, local onde a bebê foi internada após ser achada ferida no banheiro de um canteiro de obras. A jovem é uma adolescente de apenas 15 anos, que segue sendo atendida no hospital pela equipe médica e o conselho tutelar.

“Segundo o médico que a atendeu me informou, ela disse que teve uma gravidez complicada e ‘problemas com espíritos’. Ela tinha um corte na região vaginal, precisou de uma sutura e segue em observação. A jovem disse ainda que nem a família dela sabia da gravidez”, informou o secretário de saúde de Acará, Murilo de Sá.

A jovem está abalada, com um discurso que faz pouco sentido. Segundo relatos da equipe médica, ela diz que sofre de lapsos de memória e pede para não ser deixada sozinha, para não ser influenciada pelos “espíritos”.

Os órgãos agora tentam identificar quem seria o pai da bebê, que ainda não foi encontrado.

A bebê segue estável depois de passar por atendimento na unidade de saúde básica da Vila de Guarumã e depois no Hospital Municipal de Acará. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida no começo da tarde para a Santa Casa de Misericórdia, em Belém.

