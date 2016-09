Mãe denuncia filho à polícia no DF após achar pés de maconha em casa

Rapaz de 23 anos já tinha antecedentes por uso e porte de drogas.

Um rapaz de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (7) suspeito de tráfico de drogas depois de ser denunciado pela própria mãe no Distrito Federal. Ela viu seis vasos com a planta na casa dele, na quadra 803 do Recanto das Emas, e ligou para o quartel da região administrativa. Policiais militares que foram ao local também encontraram sementes do vegetal.

De acordo com a PM, o suspeito é ex-funcionário de jardinagem da Novacap (empresa do governo do DF responsável pela execução de obras) e já tinha antecedentes criminais por uso e porte de drogas. Ele foi encaminhado para a 29ª DP. O Código Penal prevê entre 5 e 15 anos de prisão como pena para o crime.

