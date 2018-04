Mãe descobre troca de bebês em necrotério ao vestir filho para ser enterrado

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)- Erro ocorreu na maior maternidade do Tocantins, em Palmas. Quando dona de casa percebeu o problema, o corpo do filho estava sendo levado para Porto Nacional.

Os corpos de dois bebês que morreram neste sábado (28) foram trocados no necrotério do Hospital Dona Regina em Palmas. A dona de casa Maria Aparecida Alves percebeu o erro quando foi vestir o filho e prepará-lo para o enterro, por volta das 14h. O corpo do bebê Lázaro Alves tinha sido levado momentos antes e estava a caminho de Porto Nacional, onde seria enterrado por outra família.

“Fui ao necrotério vestir o bebê e prepará-lo para o enterro e quando cheguei ao local vi que não era ele. Tinha uma placa com o nome de uma menina. Eu também olhei e vi que não era ele. Eu disse: ‘Meu bebê não é esse'”, contou.

A dona de casa explicou que momentos antes o bebê tinha sido levado para Porto Nacional, por outra família. Maria Aparecida contou que os funcionários do hospital disseram que iriam resolver o problema.

A funerária que levava o corpo para a outra cidade precisou voltar à capital. Os bebês foram destrocados cerca de três horas depois. “Meu marido ficou alterado e chamamos a Polícia Militar para registrar a ocorrência. O assistente social do hospital deveria acompanhar o pessoal da funerária para garantir que isso não acontecesse”, disse.

A Secretaria de Estado da Saúde afirmou, em nota, que a troca dos corpos foi feita pela funerária, “que não observou a identificação com a etiqueta do nome do bebê”. Ainda segundo o Estado, assim que percebido o problema, a equipe do Hospital e Maternidade Dona Regina resolveu a situação. “A secretaria lamenta o ocorrido e informa que irá investigar os fatos.”

