Mãe é condenada a 33 anos de prisão por matar filho para sair de férias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após se desfazer do corpo do filho, a mãe ligou para a polícia denunciando o desaparecimento da criança, dizendo que a última vez que tinha visto o menino teria sido num parque. Foram levantadas suspeitas imediatamente, levando a mulher a admitir o crime numa questão de horas.

You May Also Like