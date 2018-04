Mãe e filha de 17 anos são detidas suspeitas de venderem carros roubados em MT

Adolescente foi flagrada em shopping quando fazia entrega de automóvel roubado para ‘cliente’.

Mãe e filha de 17 anos foram detidas suspeitas de venderem carros roubados em Várzea Grande (Foto: Polícia Civil de MT)

Uma mulher e a filha dela foram detidas suspeitas de venderem carros roubados como se fossem veículos financiados, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A Polícia Civil fez a detenção na sexta-feira (20) e divulgou neste domingo (22).

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), mãe e filha são suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em receptação e adulteração de veículos roubados/furtados.

Com elas os policiais recuperaram um veículo Prisma, roubado no dia 17 de abril.

A adolescente, de 17 anos, foi flagrada pelos policiais da DERRFVA quando fazia a entrega do veículo roubado para um suposto comprador. A mãe dela, de 34 anos, possui passagens anteriores e foi presa na casa dela, no bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá.

O companheiro dela é apontado como líder da quadrilha e continua sendo procurado.

A quadrilha acusada de vender veículos roubados como se fossem financiados já era investigada pela DERRFVA. Com a informação de que grupo estava negociando um veículo Prisma, pelo valor de R$ 14 mil, que seria entregue em um shopping em Várzea Grande, os policiais monitoraram o local.

A adolescente estava acompanhada da mãe dela. Em seguida, a adolescente encontrou com a suposta compradora e a levou até o estacionamento para entregar o veículo e receber o dinheiro, momento em que foi abordada pela equipe policial.

Em checagem do veículo, foi constatado que o automóvel foi roubado no dia 17 de abril e estava com placas adulteradas e documento de Certidão de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) falso.

Questionada, a adolescente inicialmente apresentou documento falso e disse que estava fazendo a entrega do veículo a pedido de um ‘paquera’ e que receberia pagamento pelo serviço.

Os policiais descobriram o verdadeiro nome da adolescente e o endereço em que mora com a mãe no bairro Jardim Califórnia. Os policiais seguiram até a casa, onde fizeram a prisão.

A casa já foi alvo de mandado de busca e apreensão, em uma operação deflagrada em janeiro deste ano pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). Na ocasião, a suspeita e o companheiro dela foram presos em flagrante.

Naquela época a polícia encontrou uma caminhonete S-10 roubada e vários materiais utilizados para prática de adulteração de veículos.

Mãe e filha foram conduzidas até a DERRFVA. A mãe foi autuada em flagrante pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documento público falso e corrupção de menores.

A adolescente responderá por ato infracional análogo a associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento público falso, sendo o procedimento encaminhado para Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande (Derf-VG).

Por G1 MT

