Mãe e filha que aplicaram golpes no Pará são presas em São Paulo

Ainda de acordo com o delegado, Liliane tem antecedentes criminais. As duas estão presas à disposição da Justiça.

Segundo informações do delegado Neyvaldo Silva, diretor da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), as duas são mãe e filha e foram presas após cumprimento de mandado na cidade de Cristais Paulistas, interior de São Paulo.

You May Also Like