Mãe e filha que morreram em acidente de avião com ministro terori serão sepultadas nesta 2ª em MT este é o titulo

Mãe e filha que morreram em acidente de avião com ministro terori serão sepultadas nesta 2ª em Juína

(foto: arquivo/reprodução) – A massoterapeuta Maíra Panas Helatczuk, 23 anos, e a mãe dela, a professora Maria Hilda Panas, 55 anos, estão sendo veladas na Associação do Ministério da Esperança.

Os corpos chegaram no final da tarde a Juína (740 km de Cuiabá, na região Noroeste) e vão ser sepultados nesta segunda-feira pela manhã. Centenas de pessoas já estiveram no velório. O prefeito Altir Perruzo divulgou nota de pesar manifestando solidariedade aos familiares. Maíra residia em São Paulo e sua mãe foi visitá-la. As duas estavam no avião onde também viajava o ministro Teori Zavaski, 68 anos, que também morreu no acidente, além do empresário Carlos Filgueiras, 69 anos e o piloto da aeronave.

Os corpos de mãe e filha foram liberados, sábado à noite. O pai de de Maíra, Vítorio Helatczuk, fez o reconhecimento dos corpos no Instituto Médico Legal, de Angra dos Reis (RJ).

Maíra cursava fisioterapia em São Paulo e trabalhava como massoterapeura no Hotel Emiliano, um dos mais conceituados na capital paulista. Ela também atendia o empresário Carlos Alberto Filgueiras, 69 anos, dono do hotel e do avião, que chamou Maíra para ir à Paraty com ele, pois sofria de problemas no nervo ciátivo e sentia muitas dores. Carlos também convidou a mãe dela, Maria Hilda, que estava em São Paulo visitando a filha e tinha feito aniversário no domingo (15) e a viagem era presente de aniversário.

O ministro Teori foi sepultado, no sábado à tarde, em Porto Alegre. O presidente Michel Temer, ministros do STF estiveram no velório e sepultamento. O empresário foi sepultado em São Paulo. O piloto Osmar Rodrigues vai ser sepultado em Guaraci (PR).

O pai de de Maíra Vítorio Helatczuk fez o reconhecimento dos corpos no Instituto Médico Legal, de Angra dos Reis, cidade mais próxima de Paraty que tem este serviço. A formalidade do reconhecimento é necessária para a liberação dos corpos. O traslado será feito de avião. A concunhada de Maíra, Janaína Braga, confirmou, esta manhã, que velório e sepultamento serão em Juína, mas ainda não foram definidos horários.

