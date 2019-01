Mãe e filha são libertadas de casa onde eram mantidas em cárcere privado no Pará

Mãe e filha são libertadas de casa onde eram mantidas em cárcere privado, em Abaetetuba

Homem é preso suspeito de manter mãe e filho presas em cárcere privado, em Abaetetuba. — Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia encontrou uma arma de fogo com o suspeito, que seria usada para ameaçar as vítimas.

A Polícia Civil libertou uma mãe e filha dela, que eram mantidas em cárcere privado dentro de uma casa, no município de Abaetetuba, nordeste do Estado. O homem suspeito do crime foi preso em flagrante e identificado como Paulo Araujo de Sousa, de acordo com informações divulgadas no domingo (6).

Os policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) encontraram uma arma de fogo com o suspeito, que seria usada para ameaçar as vítimas. O caso começou a ser investigado após denúncias de que há vários dias mãe e filha eram mantidas presas. A ação policial foi realizada na última quinta-feira (3)

Paulo Araujo de Sousa foi autuado em flagrante pela prática de crimes de cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Ele é mantido preso e está à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

