Mãe e filha são mortas a tiros dentro de casa no Pará

Mãe e filha são mortas a tiros dentro de casa em Abaetetuba (Foto: Via Whatsapp)

Mãe e filha foram mortas a tiros após terem casa invadida na manhã deste sábado (4).

Mãe e filha foram mortas a tiros no início da manhã deste sábado (4). O crime ocorreu no ramal da Francilância, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense.

As vítimas foram identificadas como Silvana Silva Rodrigues, 38 anos e Jessica Rodrigues dos Santos, 19 anos, mãe e filha, respectivamente.

Segundo relatos repassados à Polícia Civil, uma motocicleta encostou na residência das vítimas e dois desconhecidos entraram na casa e passaram a disparar contra ambas. Após os tiros, os criminosos fugiram do local.

Ainda de acordo com a PC, informações iniciais são de que as vítimas possuíam envolvimento com membros de uma facção criminosa. Silvana, conforme as primeiras informações apuradas no local, já foi companheira de dois criminosos que foram mortos.

Em fevereiro de 2019, Biel (homicida foragido), que era companheiro de Jessica, foi morto após intervenção policial (troca de tiros com policiais), na mesma residência, durante operação policial de combate a crimes de homicídio na cidade, segundo a PC.

As investigações do duplo assassinato serão realizadas pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

