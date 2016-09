Mãe e filha se casam e vão parar na cadeia

Mãe e filha estão enfrentando uma acusação de incesto, depois que autoridades americanas descobriram que elas se casaram legalmente, em março deste ano, no estado de Oklahoma. As informações são do site The Independent .

Na última sexta-feira (2), a polícia emitiu um mandado de prisão para Patricia Ann Spann, de 43 anos, e Misty Velvet Dawn Spann, de 25. O caso foi descoberto no mês passado, durante uma investigação de negligência infantil.

Em 2008, Patricia já havia se casado com seu filho mais velho, que pediu anulação 15 meses depois. A americana contou aos oficiais que, no passado, perdeu a guarda dos três filhos e eles foram criados e adotados pela avó paterna.

A motivação para o casamento não foi descoberta pelas autoridades, porém, Patricia disse que, como seu nome não estava na certidão de nascimento da filha, pensou que não haveria problema em legalizar a relação.

As duas estão presas e o juiz estipulou a fiança em US$ 10 mil. De acordo com as leis de Oklahoma, o casamento entre parentes próximos é considerado incesto, mesmo se não houver sexo.

(DOL)

