Mãe e filho de 6 meses de vida são mortos a facadas

Com informações do Extra

(Foto:Reprodução) – Uma mulher e o filho dela, de apenas 6 meses de vida, foram assassinados, na manhã desta sexta-feira (7), na cidade de Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, mãe e filho foram esfaqueados.

