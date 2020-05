Mãe e filho de dois anos morrem atropelados após choque entre motos na PA-150, em Tailândia

Colisão ocorreu durante a noite deste sábado. Motociclista que causou acidente sobreviveu e foi autuado por homicídio culposo (Foto:Reprodução/via redes sociais)

Acidente ocorreu na área urbana da rodovia: motocicletas bateram durante uma ultrapassagem

Um acidente de trânsito resultou na morte de mãe e filho na noite deste sábado (16), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. As vítimas são Cristina da Silva Santos Leite e o filho Luiz Henrique Santos Leite, de apenas 2 anos.

Cristina, o filho e o marido Luiz Gonçalves Leite estavam em uma motocicleta quando ocorreu o acidente na PA-150, na zona urbana da localidade. Segundo informações da polícia, um outro motociclista tentou fazer uma ultrapassagem quando colidiu com a motocicleta da família, que seguia no sentido contrário. Com o choque, pai, mãe e filho cairam na pista e foram atropelados por um caminhão.

Mãe e filho não tiveram tempo de ser socorridos e morreram ainda no local. Luiz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), com ferimentos sem maior gravidade. O estado de saúde dele é considerado estável.

O outro motociclista, identificado como José Cordeiro, também foi socorrido e levado ao mesmo hospital. Após receber os primeiros cuidados médicos, ele foi liberado e conduzido à delegacia de polícia do município, onde foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Por:Byanka Arruda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...