Emerson Kauã de Oliveira França morreu na hora tentando salvar a mãe, Ione Castro Oliveira. — Foto: Polícia Civil – Mãe e filho são executados em frente de casa em Barcarena, no Pará

Adolescente teria tentado salvar a mãe e morreu na hora. Ela foi levada ao hospital mas também faleceu. Eles foram executados por quatro homens e a polícia acredita que crime tem ligação com tráfico de drogas no nordeste do Pará. Há uma terceira vítima ferida.

Uma mulher e o filho dela de 16 anos foram executados em frente de casa por volta das 23h desta quarta-feira (5) em Barcarena, cidade do nordeste do Pará. O adolescente teria tentado salvar a mãe quando quatro homens dispararam contras as vítimas. Além deles, o avô do adolescente também ficou ferido.

Emerson Kauã de Oliveira França morreu na hora, em frente a casa em que morava com a mãe, e teria tentado salvar Ione Castro Oliveira. Ela chegou a ser socorrida e levada até o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Mãe e filho foram executados em frente de casa por quatro homens que se aproximaram em motocicletas. Além deles, o avô do adolescente e pai da outra vítima também foi ferido e, depois, encaminhado para atendimento médico.

Tráfico de drogas

A polícia civil abriu inquérito para investigar o crime e acredita que a execução e tentativa de assassinato possa estar ligada ao controle do tráfico de drogas na região.

Isso porque as vítimas são pai, irmã e filho de Emerson da Silva França, conhecido como “Pretinho da PGN”, morto em 2017 dentro da cadeia e apontado como chefe do tráfico na cidade.

Ainda de acordo com os investigadores, após a morte de Emerson, Rosivaldo da Costa Gomes, conhecido como “Negrão de Itupanema” teria assumido o controle da facção criminosa e também foi morto este ano em confronto com a Polícia Civil. Ele era casado com Ione.

Por G1 PA — Belém

