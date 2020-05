Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Ele foi socorrido e morreu no hospital, enquanto a mulher de 50 anos morreu no local

No começo da tarde desta segunda-feira (25), uma mãe e seu filho foram mortos em um crime brutal no município de Parauapebas, sudeste paraense, chocando os moradores da cidade e deixando várias dúvidas para serem elucidadas nos serviços de investigação.

Um homem armado entrou na casa onde José Nildo de Carvalho, de 29 anos, estava com a mãe, Francisca Justina de Carvalho, de 50 anos, no bairro Primavera, pouco depois do meio-dia e, segundo testemunhas, ele teria fingido ser um pregador evangélico.

Ainda não se sabe ao certo o que houve no interior da residência, mas ele feriu a ambos e fugiu do local em seguida.

Segundo o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), eles foram acionados por populares e chegaram na residência, uma quitinete na rua São Luís, minutos depois do crime. No local, estava apenas o corpo de Francisca Justina, atingida por tiros na cabeça. José Nildo foi socorrido e levado ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Ainda não se tem informações sobre a motivação do assassinato, mas o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Parauapebas. Algumas pessoas contaram que o caso pode ter sido uma tentativa de assalto que deu errado, mas várias hipóteses estão sendo estudadas nas investigações. O assassino conseguiu fugir da cena do crime e ainda não foi detido.

Naturais de Esperantina, no Estado do Piauí, mãe e filho não tinham parentes no Pará. Amigos de Francisca, que era membro da igreja evangélica, fizeram campanhas nas redes sociais para encontrar familiares das vítimas e, assim, fazer com que os corpos possam ser liberados no Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas. O IML pode ser contatado pelos números (94) 3346-8121 e (91) 98895-9459.

Por:Caio Oliveira

