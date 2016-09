Mãe e filho são presos por incesto após sexo

Uma mulher de 44 anos e o filho de 25 foram presos após terem relações sexuais, em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Melissa Kitchens e Shaun Thomas Pfeiffer são acusado de incesto, prática considerada criminosa no estado em que moram. Segundo a polícia local, o contato sexual entre os dois aconteceu no mês de agosto. As informações são do jornal “Daily Mail”.

As autoridades não divulgaram como ficaram sabendo sobre a relação sexual entre mãe e filho. A mulher foi presa no último dia 7 e o rapaz no dia seguinte. Pfeiffer, que mora com a mulher, a mãe e um filho pequeno, também enfreta acusações de indecência com uma criança. Mas detalhes da suspeita também não foram divulgados.

Ambos seguem presos em uma penitenciária da região, mas podem pagar fiança para responder pelas acusações em liberdade. Os valores ultrapassam os R$ 95 mil para ambos. Até o fim do mês, eles devem ser apresentados ao juiz que irá cuidar do caso.

(Com informações do Extra)

