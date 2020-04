Mãe e filhos são presos suspeitos de assassinar jovem a pauladas em Parauapebas

Mãe e filho foram presos neste sábado (11) suspeitos de assassinar jovem de 28 anos a pauladas na Vila Palmares II, em Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima e a acusada mantinham um relacionamento amoroso há dois meses.

De acordo com a Polícia Civil, após receber uma denúncia de homicídio por volta de 17h, uma equipe policial partiu em diligência ao local do crime. A vítima, Joab dos Santos Silva, foi encontrada por familiares em um terreno baldio vítima de espancamento com pedaços de madeira. Joab chegou a ser socorrido mas faleceu ao dar entrada no hospital.

Os suspeitos do crime foram identificados como mãe e filho, de 41 e 19 anos. Segundo depoimentos, na sexta-feira (10), a suspeita e Joab tiveram um desentendimento enquanto faziam o consumo de bebidas alcoólicas.

Ainda segundo a Polícia, o filho da suspeita atacou Joab com um pedaço de madeira e em seguida a mãe o ajudou a desferir golpes contra a vítima. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Parauapebas e confessaram o crime.

Do G1 PA

