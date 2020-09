Mãe é forçada a gravar filha grávida de 16 anos sendo estuprada e espancada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do A Gazeta

A garota foi levada para uma maternidade, e depois de receber alta, prestou depoimento no Plantão Especializado da Mulher, da cidade de Vitória, no Espírito Santo.

Uma adolescente de 16 anos foi espancada, estuprada e mantida em cárcere privado pelo namorado, de 26 anos. Como se não bastassem os abusos, a mãe dela foi obrigada a filmar tudo. As informações são do jornal A Gazeta.

