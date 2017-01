Mãe e namorado são suspeitos de morte de bebê

Um bebê de um ano e cinco meses foi morto, nesta quinta-feira (19), após sofrer desmaios e ser encaminhado a um Pronto-Socorro. A mãe da criança e o namorado dela, ambos de 17 anos, confessaram serem responsáveis pela morte do menino. O crime ocorreu em Carapicuíba, interior de São Paulo.

De acordo com uma parente da criança, a mãe do bebê estava namorando o rapaz há cerca de um mês. Durante a tarde de ontem, o menino foi levado ao hospital pelos próprios suspeitos. O casal alegou que encontraram ele inconsciente e com respiração fraca.

Pouco tempo depois, a criança morreu na unidade. Desconfiados da versão da mãe e do namorado dela, os médicos chamaram a polícia, a Guarda Civil Metropolitana e o Conselho Tutelar

O casal foi encaminhado à delegacia e o corpo do menino passou por exames, constatando abuso sexual. De acordo com a família, o padrasto confessou as agressões. Porém, afirmou que a mãe não tocava na criança. Ambos foram apreendidos, pois a mãe era ciente das agressões, logo, era cúmplice.

Fonte: DOL Com informações do R7.

