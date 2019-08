Mãe é presa após morder e dar socos em filha de 10 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Metrópoles)

No momento da denúncia, a irmã confessou que a mãe agride a filha sem motivo específico, quando está sob efeito do crack. A criança também relatou que a mulher a acorda no meio da madrugada e a obriga a limpar a casa.

(PM/Foto:Divulgação)-Uma mulher foi detida após agredir a filha de 10 anos, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, nesta segunda-feira (19), com socos e mordidas. Em depoimento, a criança foi afirmou que a mãe, usuária de crack, não a deixa ir à escola.

