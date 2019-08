Mãe envenena recém-nascida e depois a joga pela janela de prédio

Menina foi encontrada por vizinhos, que a levaram para o hospital, mas não resistiu

Depois de envenenar recém-nascida, mãe a joga do 3º andar de prédio (Foto:Viral Press)

A cidade de Nonthaburi, na Tailândia, está em choque com um ato de barbárie praticado por uma mãe. Ela jogou a filha recém-nascida do terceiro andar de um prédio. Mas, antes disso, ela havia envenenado a criança com um produtor para limpar encanamento. O crime, revelado só agora, aconteceu em 23 de julho.

O bebê foi encontrado por vizinhos, que o levaram ao hospital. A recém-nascida sobreviveu apenas por alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva.

A mãe, Aom, 18 anos, e o namorado, Jay, 23, estão presos. A acusada contou à polícia que entrou em pânico após o parto, pois disse não saber que estava grávida. O crime foi praticado, segundo Aom, para esconder a menina do namorado.



A reconstituição do crime foi feita nesta segunda-fera (5). “Eu entrei no banheiro e senti uma forte dor no abdômen. O bebê nasceu depois disso e eu fiquei com medo. Não queria que meu namorado soubesse”, disse.

Já o namorado disse, em depoimento, que Aom pediu-lhe para comprar um produto sanitário e que a deixasse “sozinha o dia todo”. “Depois que eu voltei para o apartamento, estava tudo limpo e não percebi nada”, disse.

Com informações do Metrópoles

05.08.19 15h11

– Atualizado em 05.08.19 15h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...