Mãe flagra estupro da filha de 4 anos durante festa de aniversário da menina no Piauí, diz polícia

Suspeito do abuso é tio-avô da criança e foi agredido por algumas pessoas logo após o crime.

A mãe de uma menina de 4 anos flagrou a própria filha sendo estuprada durante a festa de aniversário da criança. A delegada Ana Patrícia Leal informou ao G1 nesta quarta-feira (13) que o autor do crime é tio-avô da criança e está hospitalizado depois de ter sido agredido por algumas pessoas. O caso aconteceu na noite do domingo (10) em Picos, Sul do Piauí.

“Esse senhor veio de outro estado para cá, chegou no sábado (9) e ficou na casa de uma parente, que foi convidada para o aniversário e o chamou. Durante a festa, a mãe sentiu falta da menor e quando foi procurar flagrou ele apalpando as partes intimas da menina”, afirmou a delegada Ana Patrícia Leal.

Segundo a delegada, o suspeito deixou a residência em seguida, mas as pessoas que estavam na festa tiveram conhecimento do ocorrido. “Houve um tumulto, várias outras pessoas ficaram sabendo. Ele foi agredido, mas a polícia foi acionada, fez a prisão dele e em seguida levou para o hospital”, contou.

Ana Patrícia Leal colheu o depoimento do suspeito nesta quarta-feira (13), no Hospital Regional Justino Luz. “Ele nega, diz que não lembra. Que chegou bêbado no aniversário e consumiu mais bebida lá. Ele passou por cirurgia e segue internado, mas quando sair vai direto para a penitenciária, porque a prisão dele foi convertida em preventiva”, disse a delegada.

