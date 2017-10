Mãe grava filho de 12 anos sendo atingido por raio enquanto brincava na chuva

Menino mostrava à irmã, que estava com medo da tempestade, que nada de ruim poderia lhe acontecer.

Uma mãe flagrou, em vídeo, o momento em que um raio atinge seu filho, de 12 anos, enquanto ele brincava na chuva no quintal da casa onde moram, na cidade de Posadas, na Argentina, durante uma forte tempestade elétrica, no último sábado. Desde então, as imagens se espalharam pelas redes sociais, impressionando internautas.

A mãe do menino, Carolina Kotur, contou ao portal “Infobae” que seu filho estava na parte externa da residência para mostrar à irmã, que estava com medo da tempestade, que nada de ruim poderia lhe acontecer.

“De manhã, eu estava com minha filha no quarto acalmando-a, porque ela entrou em pânico devido aos raios. Foi quando a senhora que trabalha na casa me disse que meu outro filho estava andando na chuva, e comecei a filmar porque ele estava fazendo graça. O raio o atingiu. Graças a Deus, nada aconteceu com ele”, disse Carolina.

Em decorrência da tempestade, dois irmãos morreram após a queda de um raio perto da casa deles, no distrito de San Pedro del Paraná, no Paraguai, a 110 quilômetros de Posadas. No lado argentino do rio Paraná, alguns animais também foram encontrados mortos.

