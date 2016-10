Mãe impede sequestro de filha em supermercado

Imagens de uma câmera de segurança mostram uma cena que parece inacreditável: um homem tenta sequestrar um bebê que estava em um carrinho empurrado pela mãe da criança. O caso ocorreu em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

A mãe do bebê, Florence Monauer, estava fazendo compras em um supermercado quando o homem se aproximou e carregou o bebê de 1 ano e dois meses. O suspeito só não concretizou a ação porque a criança estava amarrada ao carrinho.

Florence percebeu a ação do suspeito e pegou o bebê de volta, mas não percebeu, imediatamente, o perigo que acabara de enfrentar. Posteriormente, em postagem do Facebook, a mãe escreveu que chegou a sentir raiva de si mesma pela situação.

“Eu não quis fazer uma grande cena, e eu geralmente não quero acreditar que as pessoas são más. Mas estou brava comigo mesma por deixá-lo segurá-la por um segundo sequer. Quanto mais eu pensava nisso, mais errado parecia”, desabafou Florence.

A polícia de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, está investigando o caso. Segundo a rede de TV “ABC”, o suspeito não disse nada para Florence, mas falou para o bebê que o levaria. “Se sua mãe não estivesse aqui, eu te sequestraria”.

(Com informações do Extra)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...