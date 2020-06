Mãe joga recém-nascido do 2º andar logo após dar à luz dentro de casa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do G1

De acordo com a auxiliar, havia muito sangue no local e ela até achou que era carne fresca. “Tinha muito sangue fora da lixeira”, afirmou a mulher. Após o encontro, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local.

Uma jovem de 20 anos deu à luz um bebê e o jogou pela janela de um apartamento, instantes depois, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (19). A criança foi encontrada morta por uma moradora dentro de uma lixeira na frente do prédio.

