Mãe luta com homem que tentou levar seu filho à força

(Foto: Reprodução) -Uma mulher passou por verdadeiros momentos de tensão depois de lutar para que conseguisse tirar seu filho das mãos de um homem, que simplesmente agarrou a criança sem mais, nem menos em uma avenida movimentada no Jardim Camburi, região norte de Vitória, no Espírito Santo.

O caso aconteceu na última segunda (23) e foi flagrado por câmeras de monitoramento de uma loja. A mãe da criança contou ao UOL que estava na calçada conversando com uma amiga quando viu um homem alto andando em direção a ela. “Ele estava com a boca ensanguentada e algumas pessoas já o estavam seguindo. Quando olhei para o lado, para localizar meu filho, percebi que o homem o tinha agarrado”.

No depoimento, a mãe conta ainda que precisou gritar e pedir socorro para que a criança fosse largada. O homem o agarrava pelo colarinho. Diante os gritos, o suspeito saiu correndo, mas foi perseguido por dois guardas municipais e outros dois homens que estavam próximos.

Colegas do suspeito disseram que ele passou a noite no apartamento deles, em um condomínio da região, e teria exagerado no consumo de bebida alcoólica. Ele quebrou diversos objetos na residência e saiu com a boca sangrando.

Após ser contido, o homem foi algemado pelos oficiais da Guarda Civil e conduzido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento.

Ele chegou a ser levado para a delegacia da cidade, mas como ninguém apareceu para prestar queixa, o homem foi liberado.

(Com informações do Notícias BOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso,

Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...