Mãe mata a filha e outra mulher durante briga em aniversário

Vítimas foram mortas atropeladas. Suspeita, mãe de uma das meninas, foi presa após o crime. | (Foto:Reprodução/The Sun)

Uma mulher foi presa após ser acusada de matar atropelada a própria filha e outra mulher durante uma festa de aniversário. As informações são do portal Meio Norte.

Segundo a polícia, as vítimas estavam participando de uma festa, quando várias pessoas se envolveram numa briga.

A australiana Linda Britton, de 52 anos, teria atropelado as jovens, deixando o carro no local. As vítimas foram identificadas como Skye Lulland, de 24 anos, filha da suspeita e a outra mulher, Kazzandra Widders, de 20 anos.

Membros do comando policial local informaram que estão analisando as circunstâncias do crime. Testemunhas que estiveram no local do crime serão convocadas para prestar depoimento à polícia.

A festa ocorreu emNambucca Heads, na Austrália. A suspeita foi localizada e presa. Ela deve responder por homicídio culposo.

