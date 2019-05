Mãe mata a própria filha por ela ter tido um romance com padrasto

(Foto:Reprodução) – A faca e uma camiseta utilizada no momento do assassinato foram encontradas dentro de uma lixeira

Policiais Militares da 03ª Companhia do 37° Batalhão, em São Paulo, encontraram Thaiara Cristina da Luz, de 19 anos morta, com sinais de esfaqueamento, dentro de sua casa. A suspeita é que ela tenha sido assassinada pela própria mãe.

Segundo o sargento que atendeu a ocorrência, testemunhas informaram que a jovem tinha um envolvimento amoroso com o padrasto.

A faca e uma camiseta utilizada no momento do assassinato foram encontradas dentro de uma lixeira. A mãe teria descartado as evidências do crime.

Ele e a mãe da vítima foram detidos.

