Mãe pede ajuda para encontrar filha desaparecida em Novo Progresso

Você viu a CAROL BECKER?

Gente essa menina é daqui de Novo Progresso e está desaparecida.. quem tiver noticias dela ou viu ela com alguém, por favor informe a mãe dela, ela está desesperada !

Segundo a postagem da Mãe nas redes sociais a filha Carol Becker, foi vista em um carro com dois rapazes próximo a ponte do rio Jamanxim, e não retornou mais para casa , a mãe pede ajuda para encontrar a filha que souber do paradeiro da jovem favor ligar para o nº (93) 98408-3201.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...