Mãe perde guarda e mata filha de 2 anos a facadas

Crime aconteceu em Lavras, no sul de Minas

Uma mulher foi presa, neste domingo (13), suspeita de matar a filha, de 2 anos, a golpes de facas, em Lavras, no sul de Minas. De acordo com a polícia, a suspeita disse que havia sido vítima de assalto, mas entrou em contradição e assumiu o crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), Sabrina da Silva, de 29 anos, acionou os militares, no final da tarde deste domingo, informando que havia sido vítima de um crime. A mulher informou à polícia que um homem invadiu sua casa, a obrigou junto com a filha e irem para uma mata próxima ao imóvel e, no local ermo, teria agredido ambas.

No depoimento, conforme a PM, quando os militares chegaram ao local, Sabrina estava gritando, segurando a criança ferida nos braços, em frente a casa. A suspeita teria entrado em contradição em vários trechos do depoimento à polícia, o que chamou atenção dos militares. A perícia da Polícia Civil foi acionada e as informações averiguadas não coicidiam com as prestadas pela mãe da criança.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher disse que a filha havia sido atingida pelo bandido fora de casa, mas a perícia não encontrou vestígios de sangue no local indicado. Marcas de sangue foram encontradas dentro do imóvel, próximo ao banheiro. Ainda segundo a polícia, no local não havia vestígios de barro, sendo que estava chovendo na região e elas teriam sido levadas para uma área de mata. Pressionada pelos policiais, posteriormente, Sabrina assumiu a autoria do crime.

Perda da guarda

Sabrina alegou que a motivação foi a perda da guarda da filha para o pai da criança. A suspeita informou à polícia que ela, que é usuária de drogas, ficava com a filha apenas nos finais de semana. Em depoimento, a mulher disse, ainda, que pensou em tirar a própria vida, mas mudou de ideia e disse que se ela não ficasse com a criança, ninguém mais ficaria.

A menina, de 2 anos, foi socorrida e levada para o hospital, mas chegou à undiade de saúde já sem vida. O pai da menina já foi ouvido e liberado.

