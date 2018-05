Mãe PM reage a assalto em escola de filha, atira e prende suspeito

Vídeo mostra momento que homem aponta arma para crianças na frente de escola em Suzano, região metropolitana de São Paulo

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento que um a mãe, uma policial militar de folga, reage a uma tentativa de assalto na porta da escola da filha em Suzano, na região metropolitana de São Paulo.

O suspeito chega armado e aponta para as crianças no local, quando a mulher atira no supeito armado e consegue rendê-lo.

A cabo Katia da Silva Sastre estava com outras mães e alunos na porta da escola da filha, aguardando a abertura do portão para a comemoração do Dia das Mães.

Na imagens, é possível ver quando um homem chega portando um revólver calibre 38. Ele anuncia o assalto e aponta a arma. A policial então aproveita a movimentação para sacar a arma e atirar três vezes contra o suspeito, que cai baleado.

A cabo Sastre é do 4º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) e estava de folga, mas com a arma da corporação no momento da ocorrência no Jardim dos Ipês.

O suspeito foi encaminhado para o PS da Santa Casa de Suzano, mas não resisitiu e morreu. A ocorrência foi registrada como tentativa de roubo, seguida de lesão corporal decorrente de intervenção policial de folga.

Fonte: Ingrid Alfaya, do R7

