Mãe quebra a perna da filha por ela não acionar a descarga

Criança revelou por que foi agredida – foto meramente ilustrativa (Foto:Pixabay)

Criança de 3 anos foi mantida por sete dias sem tratamento, até vizinha denunciar

À psicóloga, a criança de 3 anos disse que quebrou a perna porque caiu da escada. Mas as fraturas não batiam com esse tipo de situação. Foi quando descobriram que a menina tinha sido torturada pela própria mãe, que foi presa nessa quarta-feira (7). O motivo das agressões seria que a menina não sabia acionar a descarga do vaso sanitário. Além de torturar a filha, a suspeita a manteve por sete dias em casa sem tratamento, com a perna inchada. O caso ocorreu em Chapecó, no Oeste catarinense.

A mãe foi indiciada pela prática de tortura qualificada. “Foi apurado que, após os fatos, a mãe manteve a criança em casa por sete dias sem qualquer tipo de assistência médica, embora a criança estive impossibilitada de se locomover adequadamente, com a perna bastante inchada e apresentando alterações até na coloração, e estado febril”, explicou o delegado responsável pelo caso, Estevão Vieira.

O sofrimento da criança só começou a passar quando uma vizinha chamou a polícia, pois notou que a criança não estava brincando como de costume.

A criança está com a perna engessada, mas já teve alta e se encontra sob os cuidados da avó paterna.

Por:Redação Integrada com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...