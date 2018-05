Mãe tenta jogar filha de 3 anos de viaduto e acaba detida

A mulher foi contida por policiais militares.

Uma mãe quis tirar a vida da própria filha, de três anos, jogando-a do viaduto entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Shopping Conjunto Nacional, no centro de Brasília. O caso ocorreu nesta segunda-feira (21) e a mulher foi detida por policiais militares.

Segundo o Metrópoles, ela estava dentro de um ônibus da linha Planaltina de Goiás-Brasília quando anunciou a intenção de matar a criança. Pessoas começaram a cercá-la ao descer do coletivo, mas ela conseguiu escapar levando a menina.

Militares do posto policial da Rodoviária receberam o chamado e conseguiram alcançar a fugitiva. Ela foi detida próxima do parapeito do trecho.

Os PMs levaram a mulher à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para registro de boletim de ocorrência.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

