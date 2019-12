Mães recebem orientação sobre os cuidados com os bebês no Materno-Infantil de Barcarena

Grávida de 24 de semanas, Maucione Reis tem o seu pré-natal sendo acompanhado pelo Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, unidade a 114 km distante da capital Belém, no Pará.

No início desta semana, ela participou do projeto “Eu no Comando”, iniciativa promovida pelo Materno-Infantil com o objetivo de disseminar informações a respeito da importância da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê.

A unidade, mantida pelo Governo do Estado, e gerenciada desde 2018 pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, atende casos de média e alta complexidades. O público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins.

Mãe de primeira viagem e com coração cheio de incertezas, Maucione aguarda ansiosa chegada de Isac e comenta sobre a participação na palestra educativa. “Esclareci algumas dúvidas que eu tinha sobre a posição de amamentar, como colocar o bebê para arrotar. Primeiro filho a gente fica pensando se vai dar conta de cuidar e essas palestras nos ajudam muito”, diz.

Durante a palestra educativa, a técnica de enfermagem Doralice Passos, ressaltou a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de idade, a não utilização de bicos artificiais e explicou porque não é adequado a prática de alimentação cruzada, que é quando uma mãe amamenta o bebê de outra mãe.

As palestras educativas acontecem diariamente na recepção do ambulatório. “Enquanto esperam por atendimento, ofertamos aos nossos pacientes educação e saúde, em especial os benefícios de uma amamentação exclusiva até os seis meses de vida. Hoje o assunto foi os 10 passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), dando enfoque no contato pele a pele após o nascimento e a amamentação na primeira meia hora de vida, bem como, os sinais de fome do bebê e a forma correta de ordenha do leite materno”, afirmou o coordenador de enfermagem, Nataliel Miranda.

**Sobre a Pró-Saúde**

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 22 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Fonte:Comunicação HMIB

