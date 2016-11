IMAGEM FORTE ! Cabeça, pernas e braços desmembrados do tronco são encontrados em terreno baldio

Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e um perito do Instituto de Criminalística (IC) disseram que o homem era jovem, aparentando ter no máximo 20 anos. Além do esquartejado, corpo apresentava perfurações no tronco e nas costas da vítima.

Um homem foi esquartejado e as partes do seu cadáver foram encontradas no começo da manhã desta terça-feira, 8, em um terreno baldio da rua Palmeira, no bairro do Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Moradores da rua encontraram a cabeça, pernas e braços desmembrados do tronco da vítima e, assustados, telefonaram para a polícia, comunicando o encontro macabro que aterrorizou todas as pessoas que estavam no local.



Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e um perito do Instituto de Criminalística (IC) disseram que o homemera jovem, aparentando ter no máximo 20 anos. Além do esquartejado, corpo apresentava perfurações no tronco e nas costas da vítima.

Não foi encontrado nenhum documento pessoal nos bolsos da bermuda que a vítima usava, por isso não havia até então um meio de identificá-lo nem mesmo pelas pessoas que se encontravam no local e que também não reconheceram o homem esquartejado.

Um bilhete manuscrito foi deixado junto ao corpo, mas até às 11 horas a polícia ainda não havia divulgado seu conteúdo, seguindo orientações do delegado Ivo Martins, que já instaurou inquérito policial.

Policiais mais experientes da DEHS afirmaram que esses assassinatos e esquartejamentos têm sido a “marca registrada” de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Manaus.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!

