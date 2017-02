Maggi quer criar ambiente favorável ao agricultor

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta segunda-feira (6) que uma das principais metas trabalhadas pelo Governo Federal é criar um ambiente favorável aos negócios dos agricultores. As informações são do Canal Rural.

Em seu discurso no evento em comemoração aos 10 anos do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), Maggi garantiu que além da criação de métodos de aproximação com os produtores, outra meta do governo está relacionada a desburocratização.

Segundo o ministro, o Plano Agro+ já levantou 120 principais demandas do setor e que mais da metade já foram resolvidas e as restantes encaminhadas.Maggi citou como exemplo, mudanças no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa), que segundo ele, “será um grande avanço para indústria”.

Com a redução dos entraves para os produtores, Maggi garante que a produção agropecuária no País deva crescer, havendo a necessidade de expandir mercados e investir em aberturas no comércio exterior.

(Com informações de Canal Rural)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...