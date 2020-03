Magistrados negam Habeas Corpus para PM afastado por sequestro e extorsão no Pará

(Foto>Reprodução) – Os desembargadores da Seção de Direito Penal negaram, nesta segunda-feira (2), liberdade provisória para o policial militar afastado Wanderson Menezes Ferreira, que responde, entre outros crimes, por associação criminosa, extorsão, sequestro e tortura. A sessão foi presidida pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Segundos os autos, o réu participou de uma ação criminosa, no ano de 2019, em que duas pessoas foram sequestradas no bairro da Cidade Nova, em Parauapebas, sudeste paraense, a fim de extorquir dinheiro das vítimas. Além de terem ficado com R$ 3 mil reais de uma delas, ainda teriam exigido o comprometimento do pagamento posterior de mais R$ 5 mil para liberarem as vítimas.

A relatora do HC, desembargadora Vânia Silveira, ressaltou que o juiz do primeiro grau havia fundamentado de forma correta o decreto de prisão, destacando a necessidade de manter a ordem pública. Além disso, afirmou ainda que há indícios de autoria e materialidade nos autos. A defesa também alegou excesso de prazo para a conclusão da instrução, o que foi rechaçado pela relatora que apurou que processo tramita dentro da normalidade. O voto foi acompanhado à unanimidade.

Por>JORNAL FOLHA DO PROGRESSO / Com informações do TJPA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...