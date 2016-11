Maior avião do mundo pousa hoje no aeroporto de Guarulhos

Na noite de segunda-feira (14) no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, passará pela pista de pouco o Antonov An-225 Mriya, o maior avião do mundo. A aeronave é a única do seu modelo e é dedicada ao transporte de cargas de grandes proporções.

O gigante será carregado com um transformador de 155 toneladas que vai tirar uma cidade chilena inteira da escuridão, informa o Estadão. De acordo com o aeroporto, esta será a maior carga já transportada na história da aviação brasileira e a segunda no mundo.

A operação será transmitida pelo Facebook do GRU Airport, concessionária do aeroporto.

“É um momento único, que atiça a curiosidade até de quem não é aficionado por aviação”, diz Douglas Barbosa, que organiza eventos de observação pelo Brasil e deve acompanhar o pouso do An-225 em Viracopos.

“Ver o Antonov de perto vai ser surreal. Ele é o ápice da aviação. É inacreditável que algo tão grande possa voar.”

Por noticiasaominuto.com.br

