Maior cidade do Texas é devastada por tornados

Segundo a agência, pelo menos seis pessoas ficaram feridas devido aos fenômenos meteorológicos — tornados — que atingiram uma área próxima à cidade mais populosa do estado do Texas, mais precisamente, a 113 quilômetros da mesma.

Seis tornados atingiram a costa litoral ao sudeste da maior cidade do Texas, Houston, e deixaram feridos nesta terça-feira (14), de acordo com a agência Associated Press.

