Maior cruzeiro do mundo: conheça o Symphony of the Seas

A embarcação tem 72,5 metros de altura, sendo mais alta que a Torre de Pisa.

Se você é o tipo de viajante que adora um cruzeiro, sobretudo os de luxo, este é o seu lugar. Que tal embarcar na próxima viajem no maior cruzeiro do mundo? O Symphony of the Seas, da Royal Caribbean International recebeu o título recentemente e talvez o único problema de viajar nele seja não querer descer nos portos.

A embarcação tem 72,5 metros de altura (é mais alta que a Torre de Pisa), 18 decks, e capacidade para nada menos que 6.360 passageiros em 2.775 cabines — algumas delas com capacidade para grupos de 14 pessoas.

O transatlântico tem tirolesa, vários tobogãs, quadra de basquete, paredes de escalada, pista de patinação no gelo e simulador de surfe. Porém, também existem as opções “indoor”, como cassino, teatro, restaurantes, clubes, bares — em especial o Bionic Bar, onde as bebidas são preparadas por robôs —, além de lojas, academias que contam até com aulas de ioga e diversas piscinas, incluindo uma exclusiva para adultos.

