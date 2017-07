Maior Prêmio do Ano -Ganhador leva sozinho prêmio da Mega Sena de R$ 107 milhões

Segundo a Caixa, uma aposta feita na capital do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou, sozinha, R$ 107.956.102,12.

O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa que estava estacionado na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

A Caixa Econômica Federal sorteou o prêmio da Mega-Sena na noite deste sábado (29), de R$ 107 milhões, o maior do ano. As seis dezenas sorteadas, do concurso 1.953, foram: 09, 26, 29, 42, 43 e 45.

You May Also Like