A Enel Green Power inciou a operação da seção de 475 MW da planta solar São Gonçalo, localizada em São Gonçalo do Gurguéia.(Foto: Reprodução Piauí Hoje)

Maior usina solar da América do Sul inicia operação no Piauí

A empresa Enel Green Power já inciou a operação da seção de 475 MW da planta solar São Gonçalo, localizada em São Gonçalo do Gurguéia, no Sul do Piauí. A informação foi divulgada pela própria empresa nessa segunda-feira (13), que ressalta que a conexão da usina ( a maior planta solar da América do Sul) à rede ocorreu um ano antes do prazo definido pelas regras do leilão público A-4 de 2017, organizado pelo Governo Federal por meio da agência reguladora do setor elétrico (ANEEL).

O investimento da Enel em São Gonçalo é de R$ 1,4 bilhão, o que o equivale a aproximadamente 390 milhões de dólares. São Gonçalo é a primeira planta da Enel no Brasil a usar módulos solares bifaciais, que captam energia de ambos os lados dos painéis, com expectativa de aumento de até 18% na geração de energia. Quando estiver em pleno funcionamento, a seção de 475 MW da planta será capaz de gerar mais de 1.200 GWh por ano, a estimativa é de evitar a emissão de mais de 600.000 toneladas de CO2 na atmosfera.

A empresa informou que dos 475 MW da capacidade instalada, 265 MW são apoiados por contratos de 20 anos de fornecimento de energia para o mercado regulado. Os 210 MW restantes vão gerar energia para o mercado livre. Ainda no mês de agosto de 2019, a Enel anunciou o início da construção da expansão de 133 MW do parque solar São Gonçalo, na qual está investindo cerca de R$ 422 milhões e que está baseada em contratos no ACL.

Já a expansão, que aumenta a capacidade total de São Gonçalo para 608 MW, deve iniciar as operações em 2020. Quando estiver em plena operação, a planta inteira, de 608 MW será capaz de gerar mais de 1.500 GWh anualmente.

Fonte:Agência Canal Energia/via Piauí Hoje com Redação Jornal Folha do Progresso

