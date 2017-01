Maioria dos aposentados no Brasil ganha um salário mínimo

Dados recentes da Secretaria de Previdência Social contabilizam mais de 19 milhões de aposentados pelo INSS

Após a polêmica da possível mudança nas regras para a aposentadoria, proposta que foi enviada pelo Governo Federal para o Congresso, no fim do ano passado, brasileiros que contribuem com o Instituto Nacional do Seguro Social tiveram (INSS) se questionam sobre algumas alterações na legislação.

PUB

Segundo o UOL, dados recentes da Secretaria de Previdência Social contabilizam mais de 19 milhões de aposentados pelo INSS. A idade média que o brasileiro se aposenta, de acordo com a entidade, é 58 anos. A maioria deles ganha apenas um salário mínimo (R$ 937). No entanto, se a medida do governo entrar em vigor, para se aposentar, o trabalhador deverá ter, no mínimo, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição com o instituto.

Mas você sabe quanto um aposentado recebe, mensalmente, se pendurar as chuteiras for por tempo de contribuição? E por idade? Esse são os dois tipos de aposentadoria mais comuns, atualmente. Saiba o que cada um deles tem direito:

– Por tempo de contribuição

Contribuir com o INSS por 35 anos, no entanto, no caso dos homens, pode receber o benefício também com 30 anos. Cerca de 5,7 milhões de pessoas fazem parte do grupo.

– Por idade

Pouco mais de dez milhões de pessoas se aposentam por idade. Nesse caso, os homens precisam ter pelo menos 65 anos e as mulheres, 60 anos. Todos precisam ter contribuído com o INSS por 15 anos, no mínimo.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...