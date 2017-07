Mais 19 cidades do Pará recebem caminhões coletores de lixo

A coleta de lixo é uma grande dificuldade que os municípios enfrentam. E nós só temos a agradecer ao Ministério da Integração, em nome do ministro Helder Barbalho, junto com a bancada federal do Pará, por estarem trabalhando juntos e garantindo desenvolvimento ao Estado, disse o prefeito de Salinópolis, Pedro Henrique (PSDB).

O prefeito referia-se à entrega de mais 21 caminhões coletores de lixo, ocorrida no sábado (29), em Salinópolis, para 19 cidades do nordeste paraense. A ação é mais uma etapa do pacote de medidas do Ministério da Integração Nacional para promover o desenvolvimento regional, melhorar a infraestrutura das cidades e a qualidade dos serviços públicos. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas da bancada parlamentar paraense relativas a 2016.

O novos veículos vão atender as cidades de Bragança, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Curuçá, Ipixuna do Pará, Maracanã, Marapanim, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Ourém, Primavera, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São João da Ponta e São João de Pirabas. Nas próximas semanas, a entrega de veículos ocorrerá em Castanhal, para mais cidades da região.

O prefeito de Bragança, Raimundo Oliveira (PSDB), que no ato representou também a Federação dos Municípios do Estado do Pará (Famep), falou da importância desse tipo de maquinário. “Este é o 2º equipamento que Bragança recebe. Já fomos contemplados com um caminhão-caçamba e agora um coletor de lixo”, afirma. “Esses maquinários chegam em ótimo momento”, diz.

O ministro Helder afirmou que a cerimônia é mais uma etapa da entrega de diversos equipamentos para as cidades paraenses. Segundo ele, o investimento é de mais de R$ 40 milhões. O Ministério da Integração Nacional está financiando 167 veículos (veja box ao lado) para beneficiar 120 municípios paraenses.

“Já realizamos a entrega de 46 caminhões-caçamba para 41 cidades. Nas últimas semanas, outros 16 municípios do oeste do Estado também receberam 24 caminhões coletores de lixo, em uma cerimônia realizada em Santarém”, disse o ministro, acrescentando que o mesmo ato aconteceu em Marabá, onde outras 20 cidades das regiões sul e sudeste foram beneficiadas com 25 unidades dos equipamentos. “Isso tudo é fruto da união do ministério com a bancada federal, mostrando que é possível colocar os interesses do nosso Estado acima de qualquer diferença política ou partidária”, destacou Helder. “Nós estamos cumprindo o que é de nossa responsabilidade, que é servir ao povo do Pará”, falou.

