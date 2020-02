Mais 300 quilos de cocaína são encontrados em chácara de Mosqueiro

Duas toneladas da droga já haviam sido encontradas neste mesmo local esta semana.(Foto:PC/Ascom)

Dois tonéis com tabletes de cocaína que totalizam mais de 300 kg de drogas foram encontrados nesta quarta-feira (19), em uma chácara da comunidade Estrada de Pneu Azul, zona rural a cerca de 20 km da sede de Mosqueiro, distrito de Belém. No mesmo local, já haviam sido desenterradas cerca de 2 toneladas de cocaína esta semana.

A nova apreensão ocorreu na continuidade da operação “Narcos II”, da Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal de Belém e Marinha do Brasil, por meio do Batalhão de Operações Ribeirinhas.

No local, que supostamente é de propriedade de um dos acusados que foi preso no último domingo (16), também foram encontrados capas de coletes com inscrição da Polícia Federal e bandoleiras que são utilizadas para carregar armas longas.

“Na ação de hoje utilizamos um trator, detector de metais e outros equipamentos que no possibilitaram a chegar na apreensão deste entorpecente. Estávamos focados atrás de armas e acabamos encontrando mais drogas”, explicou o delegado Marco Antônio Duarte, diretor de Polícia Metropolitana.

As diligências foram realizadas pelos policiais da Superintendência da Região Metropolitana, Diretoria de Polícia Metropolitana, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Seccionais de Mosqueiro e Cidade Nova. No total, a Operação Narcos II, de domingo até esta quarta-feira (19), apreendeu duas toneladas e trezentos quilos.

