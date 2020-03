(Foto:© Reuters) -O paciente foi infectado no Brasil, apresentou sintomas no dia 10 de março, internou-se em UTI no dia 14, e faleceu na segunda-feira, 16

Mais 4 mortes em hospital do 1º óbito por covid-19 aguardam confirmação

Leia mais:Brasil tem primeira morte pelo novo coronavírus

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 17, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, e o infectologista David Uip, que coordena o comitê estadual para crise do coronavírus, afirmaram que o mesmo hospital que registrou o primeiro óbito pela covid-19 também reportou outras quatro mortes que podem ter sido causadas pelo vírus, ainda sem confirmação sobre o agente responsável.

Quanto ao paciente que morreu por infecção do novo coronavírus, Germann afirmou que era um homem de 62, que tinha como comorbidades diabetes e hipertensão. Ele estava internado em um hospital privado, onde também realizou o exame.

De acordo com Uip, o paciente foi infectado no Brasil, apresentou sintomas no dia 10 de março, internou-se em UTI no dia 14, e faleceu na segunda-feira, 16.

Reforçar medidas

O secretário de Saúde ainda falou que, diante da primeira morte pelo coronavírus, a determinação do governo de São Paulo é de reforçar as medidas preventivas para reduzir a capacidade de alastramento do vírus no Estado.

Apesar disso, David Uip afirmou que a confirmação da morte não deve chegar à população como algo inesperado e, por consequência, criar situação de pânico.

Bancos de sangue

Uip ainda fez um apelo para que a população de São Paulo ajude a abastecer os bancos de sangue do Estado.

“Nossos bancos de sangue estão praticamente vazios. O banco com melhor condição tem sangue pra uma semana, isso é extremamente grave para o que vamos enfrentar”, afirmou o infectologista.

por: Estadao Conteudo/7/03/20 14:40 ‧

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...