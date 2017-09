Mais barato no Brasil, aparelho do Google deixa sua TV smart

Outros aplicativos de streaming também são compatíveis com o dispositivo

Chromecast é um dispositivo criado pelo Google para transformar TVs comuns em Smart TVs com acesso a apps diversos. O gadget foi lançado em julho de 2013 e funciona conectando o media center em uma porta HDMI. É necessário usar uma rede Wi-Fi para transmitir vídeos e outros conteúdos a partir de um smartphone, tablet ou notebook, basta fazer o download do software oficial para espelhar o conteúdo. O preço do Chromecast no Brasil é de R$ 150, mais barato que o Chromecast 2, anunciado em 2015, e também mais em conta do que o valor de seu lançamento.

Com o aparelho, o usuário pode aproveitar para assistir à filmes e séries, por exemplo, no Netflix e no YouTube. É possível usar o Chromecast em celulares com Android, iOS (iPhone) ou Windows (Windows Phone). Lançado como irmão do dongle, o Chromecast Audio pode ajudar com o som ao conectar caixas externas, controlando funções por meio de um aplicativo. Outros aplicativos de streaming também são compatíveis com o dispositivo, como o Spotify.

