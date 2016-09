Mais de 1.500 aguardam na fila de doação de órgãos no Pará

Nesta terça-feira (27), será comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, um ato de solidariedade que pode ser a oportunidade de uma nova vida para muitas pessoas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), mais de 1.500 pacientes aguardam na fila por um doador.

A autônoma Maria Silva tem quatro filhos e três deles têm anemia falciforme, resultado de uma doença genética, que também causa inchaço e dor nas articulações. “O que me assustou mais foi quando eu tive um desmaio. Quando vem dor mesmo, a gente toma uma providência”, diz Dulce Silva , de 16 anos.

Constantemente os filhos de Maria precisam fazer transfusão de sangue e ir a consultas no Hemopa. A única forma de cura é o transplante de medula óssea. “O que eu mais quero é ver meus filhos completamente saudáveis“, revela a autônoma.

Transplantes

O Pará realiza transplantes de medula óssea, de córneas e rins. De janeiro a julho deste ano no Pará, foram feitos 30 transplantes de rins, cinco a mais se comparado com o mesmo período de 2015. Mais de 460 pessoas aguardam doador.

Também nos seis primeiros meses deste ano, 37 pacientes receberam transplante de córnea. Em 2015, foram 24. Mais de 1.100 famílias aguardam um doador.

Para doação de medula óssea, 132.089 mil pessoas estão cadastradas e cerca de 150 pacientes estão na fila.

Critérios

Para uma pessoa ser doadora de órgãos, é preciso saber a idade, o diagnóstico que levou a morte e o tipo sanguíneo. O procedimento é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

